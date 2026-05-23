Температура до 38°C: Европу ждет первая волна жары

В Европе ожидается первая в этом году волна жары, передает Kazinform со ссылкой на DW .

По прогнозам, 23 и 24 мая в отдельных районах Испании температура воздуха может подняться до 38°C. Во Франции и на юге Англии ожидается до 33°C, в Германии — до 31°C.

Климатические модели показывают, что волны жары в мае и июне в Европе стали в 10 раз более вероятными по сравнению с доиндустриальной эпохой.

— Германия служит наглядным примером: день с температурой 30°C в районе Пятидесятницы, которая в этом году отмечается католиками 24 мая, был редким явлением в 1980-х годах, но теперь такое происходит регулярно, — отметила основательница метеорологического онлайн-сервиса WFY24 Иоанна Верджини.

По ее словам, инфраструктура, сельское хозяйство и системы здравоохранения европейских стран по-прежнему «настроены на старый календарь» и не готовы к столь высоким температурам весной.

На фоне частых засух и дефицита подземных вод министр окружающей среды Нижней Саксонии Кристиан Майер уже призвал жителей экономить воду.

Ранее мировые климатологи прогнозировали аномальную жару в июне.