Мировые климатологи прогнозируют аномальную жару в июне

К июню 2026 года в центральной и восточной части Тихого океана может сформироваться Эль-Ниньо – климатическое явление, способное привести к рекордному повышению температуры во всем мире, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

По оценкам Центра прогнозирования климата Национального управления океанических и атмосферных исследований США, вероятность возникновения Эль-Ниньо в период с мая по июль 2026 года составляет 82%, а сохранение до конца года — 96%, сообщает Futura-Sciences.

Сейчас температура в тропической части Тихого океана близка к норме, но под поверхностью воды накапливается тепло, которое может ускорить развитие Эль-Ниньо. Это явление связано с ослаблением ветров и изменением движения теплых вод, что влияет на осадки и погодные условия по всему миру.

Эль-Ниньо возникает раз в 2–7 лет и обычно вызывает засуху в Юго-Восточной Азии, Австралии и юге Африки, а также сильные дожди в Перу, Эквадоре и на юге США.

Климатологи предупреждают, что 2027 год может стать рекордно жарким, если Эль-Ниньо усилится во второй половине 2026 года.

— Существует риск того, что 2026 год станет самым жарким за всю историю наблюдений даже без Эль-Ниньо из-за тенденции к глобальному потеплению. В 2027 году возрастет риск того, что год окажется рекордно теплым, если Эль-Ниньо проявится во второй половине 2026 года — заявил Тидо Семмлер, климатолог из Национальной метеорологической службы Ирландии.

В XIX веке перуанские и эквадорские рыбаки придумали термин «Эль-Ниньо» («мальчик» или «младенец Христос») для обозначения необычно теплого океанического течения у побережья, из-за которого их улов сокращался прямо перед Рождеством.

