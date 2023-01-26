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Темпами строительства оптоволоконных магистралей недоволен Премьер-Министр РК

26 Января 2023, 16:36
Темпами строительства оптоволоконных магистралей недоволен Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил ряд поручений в части становления Казахстана цифровым региональным хабом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе проводимой работы по становлению Казахстана цифровым региональным хабом Министерству нужно разработать и до 1 марта текущего года принять соответствующую Дорожную карту. Сегодня ведется определенная работа по строительству трансграничных оптоволоконных магистралей в рамках проектов «Каспий ВОЛС» и гипермагистрали «Запад-Восток», позволяющие соединить Европу и Восточную Азию через территорию Казахстана», - сказал Алихан Смаилов на коллегии Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности.

По его словам, своевременное завершение строительства и запуск сопутствующих центров обработки данных (ЦОД) позволят аккумулировать ресурсы трансграничных магистралей, обеспечить обработку ожидаемого транзитного трафика от 3 % до 8 % от мирового потока данных.

«Однако, подготовительная работа по строительству магистралей и центров обработки данных ведется недостаточными темпами. Не решены отдельные вопросы на уровне законодательного урегулирования, международных договоренностей, не определено местоположение ЦОДов и условия их функционирования», - отметил Премьер.

«Также Самрук-Қазыне поручено до 10 марта текущего года проработать вопросы финансирования проекта по прокладке волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном. Эту работу нужно форсировать. Министерству надо взять эти вопросы на особый контроль», - поручил глава Кабмина.


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