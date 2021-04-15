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    13:06, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Темп прироста коронавируса уменьшился по Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области по состоянию на 15 апреля зарегистрировано 17 580 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 9584. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения составил – 822,5. Темп прироста коронавирусом по области при сравнении с последними двумя неделями уменьшился с 1,9% (01.03 - 07.04) до 1,7% (08.04 - 14.04). За последние сутки зарегистрировано 220 случаев КВИ, темп прироста – 1,3%.

    На 15 апреля выписаны с выздоровлением - 12 363, за сутки из стационара выписано 73 пациента, снято с домашней изоляции – 39 человек.

    Напомним, в Алматы за сутки провакцинировано от коронавируса 10 924 человека.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Алматинская область Минздрав РК
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