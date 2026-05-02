Темирлан Анарбеков вошел в рейтинг лучших вратарей Лиги чемпионов

Рейтинг голкиперов с лучшими показателями «сухих» матчей в Лиге чемпионов сезона 2025/2026 опубликовал Transfermarkt, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz .

Голкипер алматинского «Кайрата» Темирлан Анарбеков анял 36-е место в рейтинге. В шести матчах основного этапа еврокубка 22-летний вратарь лишь в одной игре сохранил ворота в неприкосновенности, что составило 16,7 процентов. Такой же показатель результативности имеют Люка Шевалье из «ПСЖ» и Индржих Станек из пражской «Славии».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 400 тысяч евро. За шесть матчей основного этапа Лиги Чемпионов за «Кайрат» Анарбеков пропустил 13 мячей, при этом стал первым представителем Казахстана, получившим статуэтку лучшего игрока матча по версии УЕФА.

«Кайрат» в нынешнем сезоне главного еврокубка впервые в своей истории вышел в основной этап Лиги Чемпионов. В восьми турах алматинцы потерпели семь поражений, один матч сыграли вничью и заняли последнее, 36-е место в таблице.

