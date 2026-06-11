Темирлан Абдраимов вышел в полуфинал этапа Кубка мира по современному пятиборью в Венгрии

Казахстанец Темирлан Абдраимов успешно преодолел квалификацию на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Будапеште (Венгрия), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

В отборочном раунде наш пятиборец выступал в квалификационной группе А. В сумме он набрал 1563 очка и занял шестое место из 34 участников, что позволило ему пробиться в полуфинал международного турнира.

Также в этой же группе за путевку в 1/2 бился казахстанец Лев Чувашов. Однако атлет стал 18-м (1517 очков) и завершил свое выступление в индивидуальных соревнованиях. В группе D Константин Сычев занял 27-е место, а Кирилл Стадник - 33-е. Они также не смогли пробиться в следующий раунд.

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