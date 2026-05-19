Тема Золотой Орды никогда не утратит своей актуальности — Президент Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Золотая Орда была одной из крупнейших и наиболее влиятельных империй Евразии, сыгравшей ключевую роль в развитии цивилизаций и формировании государств, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Ни один историк не сомневается в том, что Золотая Орда была могущественной империей, свободно раскинувшейся на огромных просторах Евразии и властвовавшей на территории Великой степи. Это — признанный исторический факт, — заявил Президент на международном симпозиуме об истории Золотой Орды, который проходит сегодня в Астане.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Золотая Орда стала политическим образованием, соединившим Запад и Восток, а ее история закономерно остается предметом многочисленных фундаментальных исследований.

Президент отметил, что тема Золотой Орды не теряет своей актуальности и имеет особое значение как для национальной истории, так и для мировой исторической науки. В связи с этим Казахстан намерен продолжать системное и всестороннее изучение данного периода совместно с международным научным сообществом.

- Важно, что этот симпозиум объединил разные исследовательские школы, специализирующиеся на истории Золотой Орды и истории Великой степи. Здесь можно по справедливости отметить роль российских ученых, которые многие годы плодотворно занимаются изучением этой большой темы, сумели сформировать массив научных работ, дающих обширные знания о Золотой Орде. В то же время тема Золотой Орды вышла за пределы одного государства, привлекла к себе внимание исследователей Китая, Монголии, США, Индии, Пакистана, Японии, Кыргызстана, Узбекистана, Египта, целого ряда европейских стран и, можно сказать, эта тема уверенно шагает по земному шару, - сказал Президент.

Отдельно Глава государства выразил благодарность ЮНЕСКО за поддержку инициативы Казахстана по проведению симпозиума.

Напомним, сегодня в Астане проходит международный симпозиум «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность».

