Телохранитель кыргызского криминального авторитета Камчы Кольбаева задержан в России

По данным МВД КР, задержание гражданина Кыргызстана произошло в начале сентября 2025 года.

— Б.У.К., 1972 г. р., неоднократно был судим за тяжкие преступления, состоит на оперативном учете МВД как активный член ОПГ. Он являлся самым близким и доверенным лицом Камчы Асанбека (Кольбаева), отвечал за его личную безопасность. Неоднократно принимал участие в криминальных разборках, а также занимался вымогательством денежных средств и отнимал у предпринимателей коммерческие фирмы и недвижимости с целью пополнения преступной казны, — говорится в сообщении.

Задержанный обвиняется в совершении разбойного нападения в 2019 году на территории города Бишкек с завладением имущества иностранного предпринимателя в особо крупном размере.

В настоящее время его доставили в Бишкек. Ведется следствие.

Напомним, в начале октября 2023 года криминальный авторитет, «вор в законе» Камчыбек Кольбаев был ликвидирован при задержании в Бишкеке.

За близкие связи с ним были уволены полсотни сотрудников государственной таможенной службы. В доход государства были изъяты породистые скакуны криминального авторитета на сумму свыше полмиллиона долларов, дорогостоящая бронированная автомашина класса люкс, подаренная членами ОПГ К.Кольбаева экс-премьер-министру КР Сапару Исакову.

Ранее также задержали и брата Камчы Кольбаева.