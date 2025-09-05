РУ
    14:31, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Телохранитель кыргызского криминального авторитета Камчы Кольбаева задержан в России

    Находившегося в межгосударственном розыске криминального авторитета по прозвищу «Узун Улан» задержали в Москве, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Телохранитель кыргызского криминального авторитета Камчы Кольбаева задержан в России
    Фото: МВД КР

    По данным МВД КР, задержание гражданина Кыргызстана произошло в начале сентября 2025 года.

    — Б.У.К., 1972 г. р., неоднократно был судим за тяжкие преступления, состоит на оперативном учете МВД как активный член ОПГ. Он являлся самым близким и доверенным лицом Камчы Асанбека (Кольбаева), отвечал за его личную безопасность. Неоднократно принимал участие в криминальных разборках, а также занимался вымогательством денежных средств и отнимал у предпринимателей коммерческие фирмы и недвижимости с целью пополнения преступной казны, — говорится в сообщении.

    Задержанный обвиняется в совершении разбойного нападения в 2019 году на территории города Бишкек с завладением имущества иностранного предпринимателя в особо крупном размере.

    В настоящее время его доставили в Бишкек. Ведется следствие.

    Напомним, в начале октября 2023 года криминальный авторитет, «вор в законе» Камчыбек Кольбаев был ликвидирован при задержании в Бишкеке.

    За близкие связи с ним были уволены полсотни сотрудников государственной таможенной службы. В доход государства были изъяты породистые скакуны криминального авторитета на сумму свыше полмиллиона долларов, дорогостоящая бронированная автомашина класса люкс, подаренная членами ОПГ К.Кольбаева экс-премьер-министру КР Сапару Исакову.

    Ранее также задержали и брата Камчы Кольбаева.

    Теги:
    Кыргызстан Камчы Кольбаев Мировые новости Россия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
