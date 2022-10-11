Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Тело утонувшего студента нашли в Туркестанской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Октября 2022, 14:45
Тело утонувшего студента нашли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Поиски второго молодого человека продолжаются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям области.

«10 октября в 13:15 в 1,5 км от реки Аксу ниже северной стороны села Ханарык спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда нашли тело одного из двух утонувших студентов. Поиски второго молодого человека продолжаются. Задействованы 5 спасателей отряда, одно плавсредство, 7 спасателей ДЧС Туркестанской области», - сообщили в ведомстве.

26 июня в 20:10 на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Туркестанской области поступила информация о том, что 2 студента, 2001 года рождения, в 16:49 упали в воду и утонули при невыясненных обстоятельствах в реке Аксу, в 5 км от села Ханарык Толебийского района. Группа из 21 студента приехала из Шымкента. Все они граждане Индии, обучающиеся в Южно-Казахстанской медицинской академии.




Кадр из видео



Туркестанская область   Происшествия   Видео   Регионы   МЧС   ДЧС   Туркестан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали