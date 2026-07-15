Тело пропавшего подростка обнаружили в Каспийском море

Поисково-спасательная операция в Мангистауской области завершилась обнаружением тела подростка, пропавшего во время купания на необорудованном участке побережья Каспийского моря, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

Сотрудники МЧС нашли тело подростка в воде в 51 километре от Актау, в 10 метрах от береговой линии, после чего было передано полиции.

— Поисковые работы осложнялись большой площадью обследуемой акватории Каспийского моря, особенностями рельефа морского дна, ограниченной подводной видимостью, морскими течениями и ветровыми условиями. Из-за постоянного изменения направления течений и дрейфа обследование акватории неоднократно проводилось повторно как с воды, так и с воздуха, с привлечением водолазов, беспилотных летательных аппаратов и авиации МЧС — рассказали в ведомстве.

По информации очевидцев, двое подростков катались на SUP-борде на необорудованном участке побережья. Затем они сняли спасательные жилеты и решили искупаться. Одного подростка удалось спасти. Второй исчез под водой.

МЧС Казахстана призывает граждан отказаться от купания в необорудованных местах.

— Для отдыха выбирайте только официально разрешенные пляжи. Во время катания на SUP-бордах, лодках и других плавательных средствах обязательно надевайте спасательный жилет. Родителям следует постоянно контролировать детей и не оставлять их у воды без присмотра даже на несколько минут. Безопасность на воде начинается с ответственного поведения взрослых, — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что свыше 50 спасателей с дронами искали пропавшего на Каспии парня.