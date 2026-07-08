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    Свыше 50 спасателей с дронами ищут пропавшего на Каспии 18-летнего парня

    Второй день продолжаются поиски пропавшего на Каспийском море 18-летнего парня, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Каспий
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    К поисково-спасательным работам привлечены подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, Военно-морских сил ВС РК и Пограничной службы КНБ.

    По предварительным данным, разыскиваемый гражданин 7 июля отправился на берег моря, чтобы отметить свое 18-летие.

    Как сообщили в Мангистауском областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, поисковые работы ведутся на акватории Каспийского моря. К спасательной операции привлечены, наряду с подразделениями МЧС РК, специалисты Военно-морских сил, Пограничной службы КНБ и других силовых структур.

    — Всего к поисково-спасательным работам привлечены 53 человека, шесть единиц техники и восемь беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время поиски пропавшего гражданина продолжаются, — сообщили в пресс-службе ДЧС.

    Ранее сообщалось, что на необорудованном для купания участке побережья Каспийского моря утонули два человека.

    Каспийское море Пропавшие Беспилотники Регионы Казахстана Розыск Спасатели Мангистауская область
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
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