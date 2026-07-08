Свыше 50 спасателей с дронами ищут пропавшего на Каспии 18-летнего парня

Второй день продолжаются поиски пропавшего на Каспийском море 18-летнего парня, передает корреспондент агентства Kazinform.

К поисково-спасательным работам привлечены подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, Военно-морских сил ВС РК и Пограничной службы КНБ.

По предварительным данным, разыскиваемый гражданин 7 июля отправился на берег моря, чтобы отметить свое 18-летие.

Как сообщили в Мангистауском областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, поисковые работы ведутся на акватории Каспийского моря. К спасательной операции привлечены, наряду с подразделениями МЧС РК, специалисты Военно-морских сил, Пограничной службы КНБ и других силовых структур.

— Всего к поисково-спасательным работам привлечены 53 человека, шесть единиц техники и восемь беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время поиски пропавшего гражданина продолжаются, — сообщили в пресс-службе ДЧС.

Ранее сообщалось, что на необорудованном для купания участке побережья Каспийского моря утонули два человека.