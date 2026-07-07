Два человека утонули за день в Каспийском море близ Актау

В Мангистауской области на необорудованном для купания участке побережья Каспийского моря утонули два человека, передает корреспондент Kazinform.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, трагические происшествия были зарегистрированы 6 июля на побережье Каспийского моря, в 41-42 километрах от города Актау.

В первом случае мужчина, 1984 года рождения, вошел в море в необорудованном для купания месте и утонул. Его тело из воды извлекли очевидцы.

Спустя непродолжительное время поступило сообщение еще об одной трагедии, произошедшей неподалеку от места первого происшествия. До прибытия спасателей очевидцы достали из воды тело мальчика, 2012 года рождения.

Также очевидцам удалось спасти ребенка, 2018 года рождения, и его отца, 1991 года рождения.

— Ребенок был доставлен в Мангистаускую областную детскую больницу города Актау, а мужчина после осмотра врачами отпущен домой, — сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

На место происшествия были направлены силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Представители ведомства призвали граждан купаться только на специально оборудованных пляжах и строго соблюдать требования безопасности. Также они рекомендовали не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов.