Тело пропавшего на Алаколе 22-летнего мужчины нашли в воде

22-летний Мухамедали Есимов, пропавший без вести 11 июля во время отдыха на побережье озера Алаколь в области Жетысу, найден мертвым. Информацию корреспонденту Kazinform подтвердили в департаменте полиции региона.

Тело молодого человека было обнаружено вечером 17 июля в акватории озера.

Напомним, 22-летний мужчина отдыхал вместе с родителями на базе отдыха «Нурай» в селе Акши. Днем 11 июля он вышел в сторону пляжа и после этого перестал выходить на связь. К его поискам были привлечены сотрудники полиции, спасатели ДЧС, водолазы, волонтеры и местные жители. Поисковые работы продолжались несколько дней, обследовались береговая линия и акватория озера.

Ранее сообщалось, что в акватории Каспийского моря в Мангистауской области завершены поиски мужчины 1999 года рождения, утонувшего во время купания в необорудованном месте.