На побережье Алаколя третьи сутки ищут пропавшего без вести 22-летнего мужчину

22-летний Есимов Мухаммедали Еркинбекулы, отдыхавший на одной из зон отдыха на побережье озера Алаколь в области Жетысу, пропал без вести. Его поиски продолжаются уже третьи сутки, передает корреспондент Kazinform.

В полиции сообщили, что по факту безвестного исчезновения молодого человека проводится досудебное расследование.

Фото: threads.com

— С момента поступления сообщения сотрудники полиции в круглосуточном режиме проводят оперативно-розыскные мероприятия. К поискам привлечен весь личный состав полиции, сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям, водолазно-поисковая группа, волонтеры. Также используются беспилотные летательные аппараты, — отметили в ведомстве.

В настоящее время обследуются береговая линия и акватория озера Алаколь, недостроенные объекты и прилегающая территория. Параллельно правоохранители проверяют все возможные версии произошедшего.

По имеющимся данным, в день исчезновения мужчина был одет в темно-серую спортивную безрукавку, светлые шорты и светло-зеленые кроссовки.

Поисковые мероприятия продолжаются.

В полиции региона просят жителей и гостей региона оказать содействие в поисках. Всем, кому известно о местонахождении мужчины или кто располагает информацией, способной помочь в его поисках, необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону 102 либо обратиться в ближайшее подразделение полиции.

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