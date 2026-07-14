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    Двое детей утонули в Семее

    В городе Семей в реке Иртыш утонули двое детей. Согласно сведениям пресс-службы Департамента полиции области, трагедия случилась в районе Нахаловка, передает корреспондент Kazinform.

    утопление
    Фото: pexels.com

    Двое детей в возрасте одиннадцати и десяти лет, купавшиеся в реке Иртыш, утонули. Тела детей извлекли спасатели. Обстоятельства происшествия выясняются.

    — Сотрудники полиции продолжают профилактические рейды на водоёмах. Особое внимание уделяется детям, находящимся на берегу водоёмов без присмотра взрослых, и местам, не предназначенным для купания, — говорится в информации.

    В связи с этим стражи порядка призвали родителей не оставлять своих детей без присмотра вблизи водоёмов и постоянно контролировать, где и с кем они находятся. Даже оставление без присмотра на несколько минут может привести к непоправимой трагедии.

    Ранее сообщалось о гибели воспитанника детского дома в Костанае, который утонул во время рыбалки на Тоболе.

    Семей Утонувшие Область Абай Происшествия
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор