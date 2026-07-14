Воспитанник детского дома утонул в Костанае во время рыбалки на Тоболе

Рыбалка на реке Тобол закончилась трагедией. В Костанае погиб воспитанник детского дома «Жануя», который вместе с друзьями без разрешения взрослых ушел к водоему, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ДЧС Костанайской области, сообщение о тонущем подростке на реке Тобол в районе тепличного комбината поступило на пульт службы 112 9 июля в 19:20.

Предварительно установлено, что около 18:30 трое воспитанников детского дома «Жануя», введя воспитателя в заблуждение и сообщив, что направляются на футбольный корт возле учреждения, самовольно ушли к реке на рыбалку.

Во время рыбалки у одного из подростков запуталась леска. Пытаясь распутать ее, он зашел в воду и не смог самостоятельно выбраться на берег. Находившиеся рядом друзья попытались спасти его, однако подросток ушел под воду.

Поисковые работы продолжались до следующего дня. 10 июля в 13:30 водолазы оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области обнаружили и извлекли тело погибшего со дна водоема. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ДЧС отметили, что 26 июня погибший вместе с другими воспитанниками детского дома принимал участие в пресс-туре «Безопасное лето — безопасная вода», который проходил на городском пляже. Во время мероприятия детям подробно разъяснили правила безопасного поведения на воде, показали способы спасения утопающих, применение спасательного оборудования и порядок оказания первой помощи.

Также установлено, что в месте происшествия на расстоянии около 150 метров был установлен предупреждающий знак «Купание запрещено». По информации ДЧС, ранее несчастных случаев на данном участке реки не регистрировалось.

Ранее в Акмолинской области утонули двое детей.