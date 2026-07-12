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    Автомобиль съехал в воду: двое детей утонули в Акмолинской области

    Трагедия произошла во время семейного отдыха в Целиноградском районе Акмолинской области. Автомобиль с детьми внутри съехал в воду, в результате погибли две девочки, передает корреспондент Kazinform.

    спасательный круг
    Фото: pexels

    По информации ДЧС Акмолинской области, происшествие случилось 11 июля на территории одного из затопленных карьеров района. По предварительным данным, легковой автомобиль по неустановленным причинам скатился в водоем.

    — После поступления сообщения на место прибыли силы и средства ДЧС Акмолинской области и города Астаны. К моменту прибытия спасателей на месте уже находились сотрудники полиции, — уточнил официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

    В ходе аварийно-спасательных работ спасатели извлекли из воды автомобиль, в салоне которого были обнаружены тела двух погибших детей — девочек 8 и 12 лет. Как уточнили в ведомстве, семья приехала на отдых, в ходе которого и произошла трагедия. Более подробные обстоятельства устанавливаются.

    Ранее сообщалось о гибели 38-летнего мужчины на водоеме в Кокшетау.

    Утонувшие ДЧС Регионы Казахстана Дети Авто Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор