Автомобиль съехал в воду: двое детей утонули в Акмолинской области

Трагедия произошла во время семейного отдыха в Целиноградском районе Акмолинской области. Автомобиль с детьми внутри съехал в воду, в результате погибли две девочки, передает корреспондент Kazinform.

По информации ДЧС Акмолинской области, происшествие случилось 11 июля на территории одного из затопленных карьеров района. По предварительным данным, легковой автомобиль по неустановленным причинам скатился в водоем.

— После поступления сообщения на место прибыли силы и средства ДЧС Акмолинской области и города Астаны. К моменту прибытия спасателей на месте уже находились сотрудники полиции, — уточнил официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

В ходе аварийно-спасательных работ спасатели извлекли из воды автомобиль, в салоне которого были обнаружены тела двух погибших детей — девочек 8 и 12 лет. Как уточнили в ведомстве, семья приехала на отдых, в ходе которого и произошла трагедия. Более подробные обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось о гибели 38-летнего мужчины на водоеме в Кокшетау.