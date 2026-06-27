После длительных поисков на Каспии найдено тело утонувшего мужчины

В акватории Каспийского моря в Мангистауской области завершены поиски мужчины 1999 года рождения, утонувшего во время купания в необорудованном месте, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Как уточнили спасатели, тело мужчины было обнаружено ближе к вечеру в Мунайлинском районе на побережье Каспийского моря, в 9 км от места происшествия.

В поисково-спасательных работах были задействованы силы и средства ДЧС Мангистауской области, Национальной гвардии МВД, Пограничной службы КНБ, Военно-морских сил, Департамента полиции, специалисты ТОО «YKK Kazakhstan LLP», волонтеры, местные жители, а также авиация МЧС.

Спасатели призывают казахстанцев купаться только на специально оборудованных пляжах, не заходить в воду в необорудованных местах, не оставлять детей без присмотра и строго соблюдать правила безопасности на воде.

— Помните пренебрежение элементарными мерами предосторожности может привести к трагическим последствиям, — отметили в МЧС.

Ранее сообщалось о гибели дедушки и внучки в реке Илек в Актюбинской области.