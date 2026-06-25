Дедушка и внучка погибли в реке Илек в Актюбинской области

В Актюбинской области устанавливаются обстоятельства трагедии, в результате которой погибли мужчина и его несовершеннолетняя внучка, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как уточнили в местном ДЧС, 19 июня в экстренные службы поступило сообщение о том, что в селе Бестамак в реке Илек очевидцы извлекли из воды тела мужчины 1965 года рождения и девочки 2009 года рождения.

По предварительным данным, несовершеннолетняя не купалась. Она пыталась перейти реку Илек пешком по мелководному участку в месте, не предназначенном для купания, однако провалилась в подводную яму. На данном участке установлен запрещающий знак «Купание запрещено». При этом из-за крайне малой глубины реки купание здесь фактически невозможно.

Дедушка, пытаясь спасти внучку, бросился в воду, однако также утонул.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Спасатели напоминают, что переходить водоемы в необорудованных местах опасно даже при кажущейся небольшой глубине, а предупреждающие знаки необходимо соблюдать.

Ранее похожая трагедия случилась в Костанайской области: мужчина попытался спасти ребенка и их унесло течением в Тоболе.