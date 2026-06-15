Двух человек унесло течением на реке Тобол в Костанайской области

14 июня вблизи села Алтын Дала Костанайского района на реке Тобол произошла трагедия. В месте, запрещенном для купания, утонули два человека, один из которых ребенок 2020 года рождения, передает корреспондент агентства Kazinform.

По предварительным данным, семья отдыхала на берегу реки. Во время игры у воды ребенок оказался в зоне сильного течения. Увидев это, дедушка бросился на помощь внуку, однако мощный поток воды унес обоих.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области, полицейские, бригада скорой медицинской помощи и представители местных исполнительных органов.

В поисково-спасательной операции задействованы около 40 человек личного состава, 13 единиц техники, два плавательных средства и беспилотный летательный аппарат.

С начала поисковых работ обследовано порядка 32 тысяч квадратных метров акватории. Поиски ведут три водолазные группы.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.

В ДЧС Костанайской области призвали граждан строго соблюдать правила безопасности на водоемах, не оставлять детей без присмотра и не купаться в необорудованных и запрещенных для отдыха местах. Также спасатели напомнили о необходимости использования спасательных жилетов при нахождении на лодке или вблизи воды.

16 июня в ходе поисково-спасательных работ сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области обнаружили и извлекли из воды тело ребенка 2020 года рождения примерно в 1,5 километра ниже по течению от места происшествия. Позже спасателями совместно с волонтерами было найдено и тело мужчины 1967 года рождения — его обнаружили примерно в 5 километрах ниже по течению реки.

Таким образом, поисково-спасательная операция на реке Тобол завершена. В работах были задействованы сотрудники ДЧС, полиции, скорой медицинской помощи, представители местных исполнительных органов, волонтерские группы «10 регион», «Барс», «Дос» и местные жители.

Ранее трое подростков утонули на реке в ЗКО. Еще один смертельный случай был в Павлодарской области.