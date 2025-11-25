РУ
    16:25, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Тело подростка нашли в реке в Астане: полиция возбудила уголовное дело

    Полицейские расследуют обстоятельства гибели школьницы в Астане. Дело возбудили по факту суицида, передает корреспондент Kazinform.

    Фото: Polisia.kz

    Видео с места происшествия, где работали службы после обнаружения тела девочки, опубликовал очевидец в соцсетях. 

    По данным полиции, 24 ноября около 21:00 жительница столицы обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже дочери. Она сообщила, что девочка ушла из дома в 18:30 и перестала выходить на связь.

    — На ее поиски были оперативно задействованы весь личный состав полиции, волонтеры и другие приданные силы. В результате поисковых мероприятий тело школьницы было обнаружено в реке, — сообщили в департаменте полиции Астаны.

    Полицейские возбудили уголовное дело по факту суицида. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    Ранее в Жамбылской области нашли тело несовершеннолетнего студента колледжа. Правоохранительные органы начали расследование. 

    Адия Абубакир
