    11:51, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Тело новорожденного нашли в мусорном контейнере в Семее

    В Семее возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном контейнере, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мусор мусорный бак Қоқыс
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области Абай, сообщение о находке поступило 3 февраля в Ауэзовский отдел полиции. В одном из контейнеров для бытовых отходов было обнаружено тело младенца, завернутое в полотенце.

    — На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе первичных следственных действий была установлена 20-летняя девушка, которая родила ребенка в домашних условиях. По ее словам, младенец появился на свет без признаков жизни, — сообщили в департаменте полиции области Абай.

    В рамках досудебного расследования также установлена жительница города, которая выбросила тело новорожденного в мусорный контейнер.

    — По данному факту начато досудебное расследование. Тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям двух лиц, причастных к произошедшему, — отметили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что высокая младенческая смертность наблюдается в трех регионах Казахстана.

    Руслан Мухамедьяров
    Автор
