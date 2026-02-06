Тело новорожденного нашли в мусорном контейнере в Семее

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области Абай, сообщение о находке поступило 3 февраля в Ауэзовский отдел полиции. В одном из контейнеров для бытовых отходов было обнаружено тело младенца, завернутое в полотенце.

— На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе первичных следственных действий была установлена 20-летняя девушка, которая родила ребенка в домашних условиях. По ее словам, младенец появился на свет без признаков жизни, — сообщили в департаменте полиции области Абай.

В рамках досудебного расследования также установлена жительница города, которая выбросила тело новорожденного в мусорный контейнер.

— По данному факту начато досудебное расследование. Тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям двух лиц, причастных к произошедшему, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что высокая младенческая смертность наблюдается в трех регионах Казахстана.