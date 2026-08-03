Тело мужчины, прыгнувшего с моста в Усть-Каменогорске, нашли спустя две недели

В Усть-Каменогорске завершились поиски мужчины, который 20 июля прыгнул в реку с моста через Иртыш, тело найдено в двух десятках километрах от места происшествия, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, погибшему было 44 года.

— Тело мужчины найдено в одном из рукавов Иртыша в районе села Прапорщиково, примерно в 21 километре от места происшествия, — сообщили в ведомстве.

Поисковая операция продолжалась ежедневно. Спасатели обследовали акваторию и прибрежную территорию с использованием плавсредств и беспилотных летательных аппаратов. За время поисков водолазы совершили 26 спусков под воду.

Ранее сообщалось, что 20-летний житель СКО погиб при прыжке в реку Есиль.