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    Тело мужчины, прыгнувшего с моста в Усть-Каменогорске, нашли спустя две недели

    В Усть-Каменогорске завершились поиски мужчины, который 20 июля прыгнул в реку с моста через Иртыш, тело найдено в двух десятках километрах от места происшествия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мост
    Фото: Руслан Мухамедияров / Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, погибшему было 44 года.

    — Тело мужчины найдено в одном из рукавов Иртыша в районе села Прапорщиково, примерно в 21 километре от места происшествия, — сообщили в ведомстве.

    Поисковая операция продолжалась ежедневно. Спасатели обследовали акваторию и прибрежную территорию с использованием плавсредств и беспилотных летательных аппаратов. За время поисков водолазы совершили 26 спусков под воду.

    Ранее сообщалось, что 20-летний житель СКО погиб при прыжке в реку Есиль.

    Мост ВКО Регионы Казахстана Поисковики Усть-Каменогорск
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор