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    20-летний житель СКО погиб при прыжке в реку Есиль

    Тело парня нашли акмолинские водолазы на расстоянии 200-250 метров от места трагедии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Три человека утонули за один день в Актюбинской области
    Фото: freepik.com

    По информации ДЧС Акмолинской области, трагедия произошла 30 июля в Есильском районе на реке Есиль. По предварительным данным, приехавший на отдых 20-летний житель СКО во время прыжка в воду удалился головой о подводный камень. 

    Поиски тела погибшего завершились 31 июля — водолазы извлекли его из воды на расстоянии 200-250 метров от места трагедии.

    — По факту гибели 20-летнего жителя Северо-Казахстанской области в водоеме Есильского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время тело погибшего обнаружено и извлечено из водоема сотрудниками экстренных служб. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — добавили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

    Напомним, ранее сообщалось, что три человека утонули за выходные дни в Атырау.

    Река Есиль Утонувшие Происшествия, ЧС Купальный сезон Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор