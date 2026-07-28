Три человека утонули за выходные дни в Атырау

За последние два дня в городе Атырау и на прилегающих к нему территориях утонули три человека. Тела двоих из них обнаружены, поиски еще одного продолжаются. Об этом сообщили в ДЧС Атырауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ДЧС Атырауской области, первый инцидент произошел 26 июля в 14:34 в городе Атырау возле автомобильного моста неподалеку от микрорайона Мунайшы. На место происшествия на лодке «Марлин» были оперативно направлены двое спасателей и мобильная группа. Водолазы незамедлительно извлекли утонувшего на берег, а прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи оказали ему первую медицинскую помощь. Однако пострадавший скончался, так и не приходя в сознание.

В тот же день в 16:34 еще одно происшествие было зафиксировано на реке Жайык в селе Жанаталап. При неустановленных обстоятельствах в воде утонул взрослый человек.

— На его поиски были привлечены 9 спасателей ДЧС, 5 лодок и мобильная группа. В поисковых мероприятиях также принимают участие родственники погибшего и местные жители. В настоящее время поисковые работы продолжаются, — сообщили в пресс-службе департамента.

А 27 июля в 00:50 в канале Зарослый возле села Зарослый, примерно в 20 километрах от города Атырау, во время выпаса скота утонул пастух крестьянского хозяйства. На место происшествия были направлены 3 спасателя ДЧС, одна единица техники и одна лодка. Спасатели извлекли тело пастуха из воды и передали его сотрудникам полиции.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области настоятельно призвал жителей строго соблюдать правила безопасности на водоемах, не купаться в не отведенных для этого местах и проявлять особую осторожность на берегах рек и озер.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, с начала купального сезона (начиная с 1 июня) на водоемах страны утонули 68 человек, среди которых 24 ребенка. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти 90 человек, в том числе 23 детей.