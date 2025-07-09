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    03:14, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Тело мужчины нашли спустя год в Костанайской области

    24-летний парень пропал в сентябре прошлого года. Его тело нашли накануне, передает корреспондент агентства Kazinform.

    патрульные машины
    Фото: Kazinform

    О данном факте сообщили волонтеры-поисковики, информацию подтвердили в полиции.

    — По факту обнаружения тела жителя Костанайской области, числящегося без вести пропавшим с сентября прошлого года, начато досудебное расследование, — заявили в полиции.

    Как уточнили в ведомстве, стражи порядка проводят необходимые следственные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств смерти мужчины.

    Ранее в Павлодарской области нашли тело утонувшего подростка. Также в Актобе нашли тело пропавшего врача.

    Теги:
    Пропавшие Полиция Костанайская область
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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