Тело мужчины нашли спустя год в Костанайской области

О данном факте сообщили волонтеры-поисковики, информацию подтвердили в полиции.

— По факту обнаружения тела жителя Костанайской области, числящегося без вести пропавшим с сентября прошлого года, начато досудебное расследование, — заявили в полиции.

Как уточнили в ведомстве, стражи порядка проводят необходимые следственные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств смерти мужчины.

Ранее в Павлодарской области нашли тело утонувшего подростка. Также в Актобе нашли тело пропавшего врача.