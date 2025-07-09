03:14, 09 Июль 2025 | GMT +5
Тело мужчины нашли спустя год в Костанайской области
24-летний парень пропал в сентябре прошлого года. Его тело нашли накануне, передает корреспондент агентства Kazinform.
О данном факте сообщили волонтеры-поисковики, информацию подтвердили в полиции.
— По факту обнаружения тела жителя Костанайской области, числящегося без вести пропавшим с сентября прошлого года, начато досудебное расследование, — заявили в полиции.
Как уточнили в ведомстве, стражи порядка проводят необходимые следственные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств смерти мужчины.
Ранее в Павлодарской области нашли тело утонувшего подростка. Также в Актобе нашли тело пропавшего врача.