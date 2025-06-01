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    01:33, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    Тело пропавшего неделю назад врача нашли в Актобе

    Полиция возбудила уголовное дело, подозреваемый задержан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Тело пропавшего неделю назад врача нашли в Актобе
    Фото: Polisia.kz

    Родственники нефролога Абая Айсагалиева сообщили в полицию, что 23 мая он вышел из дома и не вернулся. Позже к поискам подключились и волонтеры.

    — В городе Актобе по подозрению в убийстве ранее пропавшего без вести мужчины 1956 года рождения задержан 31-летний местный житель. В настоящее время в отношении него проводятся все необходимые следственные действия. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. В интересах следствия другие сведения не разглашаются, — сообщил руководитель пресс-службы областного департамента полиции Ерболат Саркулов.

    Напомним, в середине мая в Кербулакском районе области Жетысу нашли тело пропавшего военнослужащего, который сорвался в реку при попытке переправиться по железному тросу. 

    Теги:
    Пропавшие Полиция Актобе Общество Происшествия
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
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