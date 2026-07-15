Тело младенца обнаружили в гостинице в Астане

В одной из гостиниц Астаны обнаружили плод ребенка, по данному факту была задержана 29-летняя женщина, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДП Астаны.

В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что с начала текущего года на канал «102» из указанной гостиницы поступило 19 сообщений. За нарушение тишины к административной ответственности привлечены 13 лиц, за нарушение общественного порядка — 3 лица.

— Кроме того, ранее в данной гостинице был зарегистрирован факт обнаружения плода ребенка. По данному факту задержана 29-летняя женщина. Проводится досудебное расследование. В связи с допущенными правонарушениями владельцу гостиницы внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению уголовных и иных правонарушений, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, — сообщили в ДП Астаны.

Данная территория находится на постоянном контроле участковых инспекторов полиции. На регулярной основе проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений, осуществляются проверки, а также профилактические беседы с администрацией гостиницы и проживающими гражданами. Все необходимые меры реагирования принимаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

В мае текущего года новорожденного мальчика нашли в пакете в Актобе, младенца экстренно доставили в больницу и госпитализировали в реанимационное отделение.