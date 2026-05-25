KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Новорожденного мальчика нашли в пакете в Актобе

    В Актобе нашли новорожденного ребенка, оставленного в пакете. Младенца экстренно доставили в больницу и госпитализировали в реанимационное отделение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новорожденные младенец нәресте сәби
    Фото: Kazinform

    Как сообщили в департаменте полиции региона, ребенка обнаружили 23 мая.

    — В субботу, 23 мая в городе Актобе был обнаружен пакет, внутри которого находился новорожденный ребенок. Малыш был своевременно доставлен сотрудниками полиции в медицинское учреждение. На данный момент новорожденный находится в больнице. Полицией проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление матери ребенка, — сообщили в полиции.

    Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.

    В управлении здравоохранения Актюбинской области уточнили, что малыш находится под круглосуточным наблюдением врачей.

    — Новорожденный доставлен бригадой скорой помощи в больницу. Госпитализирован в реанимационное отделение. Масса тела — 2900 граммов. На текущий момент состояние тяжелое стабильное. Проводится весь комплекс диагностических и лечебных мероприятий, — прокомментировали в облздраве.

    Установлено, что новорожденный ребенок — мальчик.

    Ранее сообщалось, что 19-летнюю женщину осудили за продажу своего новорожденного ребенка в Астане.

    Регионы Казахстана Дети Полиция Актобе Общество Новорожденный
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор