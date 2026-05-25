Новорожденного мальчика нашли в пакете в Актобе

В Актобе нашли новорожденного ребенка, оставленного в пакете. Младенца экстренно доставили в больницу и госпитализировали в реанимационное отделение, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте полиции региона, ребенка обнаружили 23 мая.

— В субботу, 23 мая в городе Актобе был обнаружен пакет, внутри которого находился новорожденный ребенок. Малыш был своевременно доставлен сотрудниками полиции в медицинское учреждение. На данный момент новорожденный находится в больнице. Полицией проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление матери ребенка, — сообщили в полиции.

Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.

В управлении здравоохранения Актюбинской области уточнили, что малыш находится под круглосуточным наблюдением врачей.

— Новорожденный доставлен бригадой скорой помощи в больницу. Госпитализирован в реанимационное отделение. Масса тела — 2900 граммов. На текущий момент состояние тяжелое стабильное. Проводится весь комплекс диагностических и лечебных мероприятий, — прокомментировали в облздраве.

Установлено, что новорожденный ребенок — мальчик.

