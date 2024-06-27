Тело экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой готовят к отправке на родину

Тело А.Сайлыбаевой готовят к отправке в Казахстан. Об этом собственному корреспонденту Kazinform в ЕС сообщил брат погибшей Жанат Сайлыбаев.

Он рассказал, что находится в Германии и в данное время занимается вопросами отправки тела Айгуль Сайлыбаевой в Алматы для захоронения на родине.

Напомним, что тело экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой со следами насильственной смерти нашли в Германии.

Ранее 40-летняя А.Сайлыбаева работала судьей Сарыаркинского района Астаны, в последнее время жила с мужем, дочерью и свекровью в городе Бенсхайм на западе Германии.

Утром 4 июня она отвела дочь в детский сад. С тех пор ее никто не видел. Позже ее тело нашли на карьере Эрлахе на окраине города.

По данным немецкого издания BILD, труп был в пластиковом мешке, перед смертью женщина подверглась насилию. В следственных действиях принимает участие 35 следователей федеральной земли Гессен.

О пропаже соотечественницы заявил брат Канат Сайлыбаев. Он сообщил, что ранее сестра жаловалась на домашнее насилие.

Начало процесса выдачи тела А.Сайлыбаевой также подтвердили Kazinform в прокуратуре г.Дармштадт, ФРГ, где продолжается расследование.