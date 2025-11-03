Телевизоры Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026: кинематографическое качество изображения и мощный звук

Благодаря сочетанию подсветки Mini LED и технологии квантовых точек, телевизоры Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 обеспечивают глубокий черный цвет, яркие акценты и насыщенные, реалистичные оттенки. Разрешение UHD 4K передает мельчайшие детали, а поддержка HDR10+ и Dolby Vision® гарантирует впечатляющее качество изображения даже в ярко освещенных помещениях. Режим Filmmaker Mode позволяет смотреть фильмы именно так, как задумал режиссер — с точной цветопередачей и подлинным кинематографическим эффектом у вас дома.

Благодаря системе обработки изображения Xiaomi Visual Engine Pro, Серия обеспечивает исключительную четкость и снижает отражения за счет технологии Low-Reflection, которая уменьшает блики и сохраняет контраст даже при ярком солнечном свете или искусственном освещении. Функция глобального локального затемнения усиливает детализацию в темных сценах, а технология улучшения плавности движения делает спортивные и динамичные эпизоды максимально естественными и без размытий.

Фото: Xiaomi

Звук обеспечивает система из двух динамиков мощностью по 15 Вт с поддержкой Dolby Atmos® и настройкой Harman AudioEFX, создающая эффект присутствия, при котором диалоги, музыка и спецэффекты звучат сбалансированно и по-киношному — без необходимости в дополнительной акустике.

Для геймеров предусмотрена частота обновления 144 Гц с возможностью разгона до 288 Гц, что обеспечивает плавное, отзывчивое и захватывающее изображение в играх любых жанров — от гонок до приключений в открытом мире.

Благодаря поддержке Google TV, Apple AirPlay и Wi-Fi 6, потоковая передача и трансляция контента с различных устройств становятся максимально удобными, превращая телевизоры Серии Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 в универсальный центр домашних развлечений, игр и семейного отдыха.

Цены и доступность

Телевизоры Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 уже доступны к покупке в Казахстане на сайте mi.com, в Xiaomi Official Store на kaspi.kz, в авторизованном Xiaomi Authorized Store, фирменном магазине Xiaomi Store Aport Mall East, а также у официальных партнеров.