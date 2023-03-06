Телеканал Jibek Joly запускает новую программу «Төрлетіңіз»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Телеканал Jibek Joly в преддверии Международного женского дня 8 марта запускает новую вечернюю программу «Төрлетіңіз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этой развлекательной программе зрители поближе познакомятся с артистами, чьи песни поет вся страна, талантами-самородками, кому есть, чем гордиться и поразить страну. Гости в теплом дружеском кругу за одним столом будут обсуждать актуальные в обществе темы, делится своими интересными историями и некоторыми секретами.







«Это народная добрая программа: она про наши любимые песни, про наши любимые традиции, про нашу историю, про наших героев, про людей из народа. В программу будут приглашаться не только узнаваемые личности, но и талантливые люди из разных регионов республики. Это люди из мира моды, спорта, эстрады, театра, из разных сфер. Здесь мы очень много будем говорить о наших любимых песнях, потому что, как говорится: «Әу демейтін қазақ жоқ» (нет казаха, который не поет песни). Наши предки всегда пели, это в наших генах заложено. У нас обычаи и традиции так или иначе связаны с песней. Это наш идентичный код», - сказала режиссер проекта Галия Байбосынова.







Некоторые выпуски программы будут посвящены памятным датам, национальным и международным праздникам.

«Наша программа стартует вечером 8 марта. Этот выпуск мы посвятили Международному женскому дню - приглашены интересные и медийные личности, на сцене прозвучат хиты отечественной эстрады. Мы сейчас не будем раскрывать всю суть, пусть это будет сюрпризом для наших телезрителей», - отметила режиссер.

Первый праздничный спецвыпуск проекта можно посмотреть 8 марта в 21:15.







«Само название программы «Төрлетіңіз» говорит о многом: для казахов это святое слово, потому что, мы всегда уважали, провожали и усаживали на самое почетное место своих гостей. Мне было очень интересно вести эту программу, с большим удовольствием принял предложение быть ведущим этого шоу, сразу же поддержала данный проект. Идея очень хорошая. Мы хотим донести до зрителей наши забытые традиции, обычаи, еще раз познакомим их с известными историческими личностями. Я надеюсь, что телезрители получат удовольствие от просмотра этого шоу и поностальгировать по старым временам», - сказала Ляйля Султанкызы.







Стоит отметить, что гостями передачи станут актеры, певцы, поэты, художники, бизнесмены, блогеры, модели и другие медийные персоны. Они расскажут зрителям о личной и профессиональной жизни. Рассказ будут сопровождать фото и видео из персональных архивов. Также гости будут отвечать на разные вопросы ведущих и своих фанатов.

Особенностью этого проекта является то, что гостями программы будут не только известные люди, но и простые граждане нашей республики.







Программа «Төрлетіңіз» будет вестись на казахском и русском языках. Ее будут показывать на телеканале Jibek Joly по субботам в 21:00. Продолжительность одного выпуска составляет более 1 часа.

Фотокорреспондент МИА «Казинформ» побывал на одном из выпусков программы и запечатлел яркие моменты. Представляем вашему вниманию кадры с бэкстейджа съемки.





