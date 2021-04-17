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Телеграммы поздравления поступают в адрес Президента РК по случаю начала священного месяца Рамазан

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
17 Апреля 2021, 15:42
Телеграммы поздравления поступают в адрес Президента РК по случаю начала священного месяца Рамазан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя Президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций по случаю начала священного месяца Рамазан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пожелал Главе государства долголетия, крепкого здоровья и больших успехов в ответственной работе, а братскому народу Казахстана – процветания и благополучия. В телеграмме он также коснулся динамично развивающихся отношений между двумя странами.

«Без сомнений, наше стратегическое партнерство, основанное на добрососедстве, тесной дружбе, взаимоуважении и взаимной поддержке, благодаря нашим общим устремлениям и твердой политической воле в последние годы вышло на совершенно новый уровень. Убежден, что наши продуктивные связи и долгосрочное партнерство будут и впредь развиваться», – говорится в телеграмме лидера Узбекистана.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд и Наследный принц Королевства Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, поздравив Президента со священным месяцем Рамазан, пожелали ему крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Казахстана – дальнейшего развития и процветания.

Президента Казахстана также поздравили Эмир Катара Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Король Иордании Абдалла II, Султан Омана Хайсам Бен Тарик, Эмир Кувейта Шейх Наваф аль-Ахмад аль-Джабер Ас-Сабах, Наследный принц Кувейта Мишаль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, Король Марокко Мухаммед VI, Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, Президент Ирака Бархам Салех, Президент Палестины Махмуд Аббас, заместитель Шейха Катара Абдалла Бен Хамад Аль Тани, Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф аль-Осеймин.


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