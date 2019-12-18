Телеграммы по случаю Дня Независимости продолжают поступать со всего мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю Дня Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил народ Казахстана с национальным праздником.

«Мы живем в сложное время, когда, как никогда прежде, необходимо международное сотрудничество. Весь мир выиграет, если «Мы, народы ООН», в духе доброй воли объединимся во имя мира, устойчивого развития и прав человека», – говорится в поздравительной телеграмме.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в своем поздравлении на имя Касым-Жомарта Токаева пишет: «Желаю дружественному народу Казахстана развития и процветания, лично Вам – крепкого здоровья и счастья».

Президент Франции Эмманюэль Макрон от имени французского народа желает счастья и процветания Казахстану.

«С удовлетворением отмечаю превосходное качество отношений между нашими странами. Как Вы знаете, когда я встретился с Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым на полях Саммита Европа-Азия в Брюсселе 18 октября 2018 года, мы определили три приоритетных сектора экономического сотрудничества: сельское хозяйство и пищевая промышленность, цифровое развитие, возобновляемые источники энергии. Теперь мы должны реализовать наши инициативы в этих секторах. Для этого мы могли бы вместе определить дорожную карту реализации стратегического партнерства на следующее десятилетие, чтобы облегчить запуск новых совместных проектов», – пишет Президент Франции.

Эмманюэль Макрон также приветствует шаги Казахстана в сферах коллективной безопасности и мирного использования атомной энергии.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отметил достигнутые за годы суверенитета значительные успехи Казахстана в социально-экономическом развитии, обеспечении стабильности и национального согласия.

«За государством прочно закрепилась репутация ответственного и авторитетного участника международных отношений, который вносит важный вклад в глобальную безопасность, углубление интеграционных процессов на евразийском пространстве, построение прогрессивного общества. Убежден, что традиционно дружественные белорусско-казахстанские связи, основанные на взаимном доверии, поддержке и тесном партнерстве, будут и впредь крепнуть на благо наших стран», – говорится в телеграмме.

Поздравительные послания по случаю Дня Независимости также направили и выразили добрые пожелания казахстанцам Президент Грузии Саломе Зурабишвили, Президент Молдовы Игорь Додон, Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах Ас-Сиси, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, наследный принц, заместитель председателя Совета министров, министр обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммад бен Салман Абдель Азиз Аль Сауд, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.