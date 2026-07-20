Тelegram-каналы с опасным для детей контентом выявили в СКО

Надзорным органом в рамках мониторинга социальных сетей выявлены группы, в которых распространялась информация экстремистского, террористического характера, пропаганда подросткового суицида и насильственных действий в отношении детей.

Например, в Telegram-канале «POZOR PETRO» размещались посты, порочащие честь и достоинство несовершеннолетних, а также видеоролики сексуального характера.

Принятыми мерами посредством информационной системы «Кибернадзор» доступ к указанным группам заблокирован.

Всего с начала года прокуратурой области заблокировано 205 интернет-ресурсов с противоправным контентом.

Прокуратура Северо-Казахстанской области призывает родителей уделять особое внимание информационной безопасности несовершеннолетних, интересоваться их интернет-активностью и контролировать просматриваемый ими контент.

Своевременное внимание со стороны родителей, регулярные беседы о безопасном поведении в сети Интернет и контроль за использованием социальных сетей и мессенджеров являются важными мерами профилактики вовлечения детей в противоправную деятельность и распространения вредоносного контента.

В феврале этого года троих родителей оштрафовали за буллинг школьников в Жамбылской области.