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    Тelegram-каналы с опасным для детей контентом выявили в СКО

    Прокуроры Северо-Казахстанской области заблокировали группы с противоправным контентом, передает агентство Kazinform.

    доступ детей к соцсетям
    Фото: freepik.com

    Надзорным органом в рамках мониторинга социальных сетей выявлены группы, в которых распространялась информация экстремистского, террористического характера, пропаганда подросткового суицида и насильственных действий в отношении детей.

    Например, в Telegram-канале «POZOR PETRO» размещались посты, порочащие честь и достоинство несовершеннолетних, а также видеоролики сексуального характера.

    Принятыми мерами посредством информационной системы «Кибернадзор» доступ к указанным группам заблокирован.

    Всего с начала года прокуратурой области заблокировано 205 интернет-ресурсов с противоправным контентом.

    Прокуратура Северо-Казахстанской области призывает родителей уделять особое внимание информационной безопасности несовершеннолетних, интересоваться их интернет-активностью и контролировать просматриваемый ими контент.

    Своевременное внимание со стороны родителей, регулярные беседы о безопасном поведении в сети Интернет и контроль за использованием социальных сетей и мессенджеров являются важными мерами профилактики вовлечения детей в противоправную деятельность и распространения вредоносного контента.

    В феврале этого года троих родителей оштрафовали за буллинг школьников в Жамбылской области.

    Насилие над детьми Северо-Казахстанская область Кибербуллинг Соцсети СКО Регионы Казахстана Дети Экстремизм Буллинг Суицид Прокуратура Кибербезопасность Социальные сети
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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