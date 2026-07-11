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    Tele2 и Altel выполнили меньше половины плана по 4G в Жамбылской области

    По дорожной карте оператор должен был улучшить связь в 68 населенных пунктах, но работы завершены только в 28, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Связь, интернет, вышка
    Фото: freepik.com

     

    В Жамбылской области продолжается реализация дорожной карты по обеспечению населенных пунктов интернетом на 2023–2027 годы. Однако темпы выполнения у операторов заметно отличаются.

    По данным управления цифровизации и архивов акимата региона, в период с 2023 по 2025 год планировалось обеспечить 208 населенных пунктов области связью стандарта 4G. На сегодняшний день работы завершены в 152.

    обеспечить 208 населенных пунктов области связью стандарта 4G

    Наиболее близок к выполнению плана оператор Kcell/Activ. При плане в 51 населенный пункт оператор выполнил работы в 48.

    Beeline также выполнил большую часть запланированных работ — из 89 запланированных населенных пунктов работы завершены в 76.

    Самое заметное отставание наблюдается у ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», которое работает под брендами Tele2 и Altel. По дорожной карте оператор должен был провести работы в 68 населенных пунктах, однако работы завершены лишь в 28 из них.

    В управлении не уточнили, с чем связано отставание отдельных операторов от плановых показателей. Также не приводится информация о сроках завершения оставшихся работ по каждому населенному пункту.

    При этом операторы мобильной связи продолжают развитие сети в регионе. Всего за первое полугодие операторы связи построили 76 новых базовых станций и модернизировали 102 действующие.

    Ранее мы рассказывали, почему в Казахстане дорожает мобильная связь.

    5G охватит крупнейшие города Казахстана на 75% к 2027 году.

    Регионы Казахстана Связь, ТВ, IT Жамбылская область Общество Модернизация
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор