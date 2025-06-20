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    14:28, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Текущий ремонт здания по цене капитального хотели сделать в Акмолинской области

    В Акмолинской области выявлены нарушения в сфере бюджетного законодательства, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

    Текущий ремонт по цене капитального хотели сделать в одном из районов Акмолинской области
    Фото: freepik.com

    Прокуратурой Буландынского района в ходе анализа установлено, что местным исполнительным органом района при планировании бюджета не обеспечивается достоверность сумм и их расходов.

    К примеру, МИО направлена бюджетная заявка на текущий ремонт административного здания на сумму 39,1 млн тенге. Для обоснования планируемых расходов к бюджетной заявке приложен дефектный акт, а также сметная документация по текущему ремонту.

    Однако изучением вышеуказанной документации установлены виды работ, относящиеся к капитальному ремонту.

    При таких обстоятельствах планируемая сумма являлась необоснованной, поскольку конструктивные решения, а также ценообразование сметной документации экспертизой не проверялись.

    По акту надзора прокуратуры план финансирования отдела уменьшен, средства в размере 39,1 млн тенге перераспределены, руководитель отдела привлечен к дисциплинарной ответственности.

    Ранее глава отдела ЖКХ и бизнесмен растратили 18,2 миллиона из бюджета в Акмолинской области.

    Теги:
    Регионы Казахстана Прокуратура Акмолинская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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