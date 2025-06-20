Текущий ремонт здания по цене капитального хотели сделать в Акмолинской области

Прокуратурой Буландынского района в ходе анализа установлено, что местным исполнительным органом района при планировании бюджета не обеспечивается достоверность сумм и их расходов.

К примеру, МИО направлена бюджетная заявка на текущий ремонт административного здания на сумму 39,1 млн тенге. Для обоснования планируемых расходов к бюджетной заявке приложен дефектный акт, а также сметная документация по текущему ремонту.

Однако изучением вышеуказанной документации установлены виды работ, относящиеся к капитальному ремонту.

При таких обстоятельствах планируемая сумма являлась необоснованной, поскольку конструктивные решения, а также ценообразование сметной документации экспертизой не проверялись.

По акту надзора прокуратуры план финансирования отдела уменьшен, средства в размере 39,1 млн тенге перераспределены, руководитель отдела привлечен к дисциплинарной ответственности.

Ранее глава отдела ЖКХ и бизнесмен растратили 18,2 миллиона из бюджета в Акмолинской области.