Глава отдела ЖКХ и бизнесмен растратили 18,2 миллиона из бюджета в Акмолинской области

Как сообщили в Бурабайском районном суде, в 2023 году был заключен договор по ремонту котельной между отделом ЖКХ и ТОО «I». Однако во время ремонта возникла необходимость в установке дополнительных насосов.

— По указанию руководителя отдела ЖКХ А. были установлены принадлежащие другому ТОО насосы, при этом впоследствии ТОО «I» должно было поставить новые. Ж., являясь руководителем ТОО «I», изготовил справку и акт приемки работ, согласно которому, якобы, приобрел оборудование. А. подписал справки, акты и передал для перечисления денег на счет ТОО «I» за покупку насосов, которые фактически не приобретались. В результате преступных действий Ж. и А. государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 18,2 млн тенге, — сообщили в суде.

Таким образом руководитель отдела ЖКХ совершил хищение путем растраты, причинив особо крупный ущерб государству, в группе лиц по сговору, с использованием служебного положения — п. 2 ч.4 ст. 189 УК РК. Руководитель ТОО «I» также в группе лиц по сговору совершил хищение, причинив особо крупный ущерб государству, с использованием служебного положения — ч.3 ст. 28, п. 2 ч.4 ст. 189 УК РК.

— В ходе досудебного расследования причиненный материальный ущерб возмещен частично на сумму 6,9 млн тенге, оставшаяся часть ущерба 11 млн 300 тысяч тенге была возмещена ТОО «I» в ходе рассмотрения в суде, — добавили в ведомстве.

Смягчающим обстоятельством стало наличие у Ж. троих несовершеннолетних детей и полное возмещение причиненного ущерба.

Руководитель ТОО «I» приговорен судом к семи годам лишения свободы, руководитель отдела ЖКХ получил чуть больше — семь лет три месяца лишения свободы. Оба пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о том, что экс-судью Жолманову приговорили к 10 годам лишения свободы.