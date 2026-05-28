Техпаспорт на недвижимость в Казахстане начнут оформлять онлайн

С 1 июня 2026 года в Казахстане оформление технических и кадастровых паспортов на недвижимость полностью переводится в онлайн-формат через eGov.kz и eGov mobile, без посещения ЦОНов, передает Kazinform.

— Теперь процесс полностью переведен в онлайн: оплата производится при подаче заявки, а готовый технический паспорт или дубликат кадастрового паспорта автоматически загружается в Истории получения услуг в Личном кабинете пользователя на портале eGov.kz. Срок оказания услуги зависит от типа объекта недвижимости, — подчеркнули на сайте eGov.kz.

Чтобы воспользоваться услугами, пользователю необходимо:

— авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Главная» — «Недвижимость» — «Покупка, продажа, аренда» или «Жилищные отношения»;

— выбрать услугу «Выдача технического паспорта объектов недвижимости» или «Выдача дубликата кадастрового паспорта»;

— указать тип заявления и тип недвижимости, а также выбрать филиал НАО ГК «Правительство для граждан»;

— заполнить необходимые данные, произвести оплату и подписать запрос одним из доступных методов подписания.



Рост популярности цифровых государственных сервисов подтверждается статистикой. Если в 2021 году через портал eGov.kz было подано 100 тысяч заявлений на получение технического паспорта объектов недвижимости и дубликата кадастрового паспорта, что составляло 22,8% от общего числа обращений, то в 2025 году этот показатель достиг уже 41%. Увеличение доли онлайн-заявок свидетельствует о востребованности получения госуслуг электронно и готовности граждан пользоваться цифровыми сервисами для решения повседневных задач.

— В рамках дальнейшей цифровизации государственных услуг с 1 июня 2026 года прием заявлений на выдачу технического паспорта объектов недвижимости и дубликата кадастрового паспорта через операторов в ЦОНах будет прекращен. Услуги будут предоставляться исключительно в онлайн-формате через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile. Теперь пользователям не нужно отдельно производить оплату и посещать ЦОН для получения техпаспорта — весь процесс доступен в электронном виде, а готовая справка будет доступна в Личном кабинете eGov.kz, — отметил Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин.

Также получение услуги «Выдача технического паспорта объектов недвижимости» также доступно в приложении eGov mobile. Последовательный перевод государственных услуг в онлайн-формат позволяет сократить количество необходимых шагов, снизить нагрузку на ЦОНы и сделать получение услуг более удобным, быстрым и доступным для граждан. Вместе с тем, если у гражданина отсутствуют необходимые условия для получения услуги онлайн, он может воспользоваться зонами самообслуживания в ЦОН и самостоятельно оформить государственную услугу.

Сегодня уже автоматизированы и доступны онлайн: выдача ЭЦП, регистрация по месту жительства, замена водительских удостоверений, первичная регистрация автомобилей у официальных дилеров, подача заявки на получение водительского удостоверения (перевыпуск), выдача и продление разрешений трудовым иммигрантам, а также изготовление документов на земельные участки в пилотном режиме в регионах страны.

Как отмечают eGov, обновления реализованы благодаря совместной работе Комитета государственных услуг Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“ и АО „Национальные информационные технологии“.

