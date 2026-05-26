Прекращение деятельности ИП через приложение упростили в Казахстане

В мобильном приложении eGov Business стала доступна новая услуга, позволяющая индивидуальным предпринимателям полностью онлайн подать заявление на прекращение деятельности ИП без визита в госорганы, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу eGov.

Услуга доступна для индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, авторизованных в приложении eGov Business. Новая услуга переводит процесс подачи заявления в полностью цифровой формат и исключает необходимость личного обращения в органы государственных доходов на этапе подачи. Пользователи могут пройти все ключевые шаги в приложении и отслеживать статус рассмотрения заявки в режиме реального времени.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться в мобильном приложении eGov Business:

выбрать категорию услуг «Регистрация и прекращение бизнеса», перейти на услугу «Прекращение деятельности ИП»;

выбрать категорию налогового заявления: D — «Индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, прекращающий деятельность с проведением камерального контроля» или E — «Индивидуальный предприниматель, прекращающий деятельность в упрощенном порядке без проведения камерального контроля»;

на следующем этапе выбрать из списка код организации государственных доходов;

подтвердить согласие: отметить поля о согласии на сбор данных и достоверность сведений;

выбрать налоговый орган (ОГД);

подписать заявку с помощью кода быстрого доступа, Face ID или Touch ID.

Результат оказания услуги и ответ государственного органа будут доступны при повторном входе в услугу. При успешном завершении процедуры в системе отобразится статус «Обработан», подтверждающий официальное прекращение деятельности ИП в базе данных органов государственных доходов.

— Сегодня в мобильном приложении eGov Business ведется активная работа по обеспечению доступа к полному спектру государственных услуг для МСБ. Уже сейчас в цифровой формат переведен основной жизненный цикл бизнеса, от регистрации и развития, до реорганизации и закрытия. Мы продолжаем расширять возможности цифровых сервисов для бизнеса, делая государственные услуги удобнее и доступнее, — отметил Председатель Правления АО «Национальные информационные технологии» Даулет Бекманов.

На портале электронного правительства eGov.kz реализованы также другие цифровые сервисы, связанные с прекращением предпринимательской деятельности. В частности, услуга по «Ликвидации юридических лиц» доступна пользователям с 2017 года. За этот период ею воспользовались более 35 000 раз.

Услуга, как сообщается на сайте eGov.kz, реализована благодаря совместной работе Комитета государственных услуг Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, АО «Национальные информационные технологии» и Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что на полях ежегодной IX выставки казахстанских производителей «Ulttyq ónim — 2026» состоялось выездное заседание Проектного офиса внедрения нового Налогового кодекса.