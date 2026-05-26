Новый порядок приема в первый класс стартует в Казахстане

С 2026 года прием заявлений в 1 класс в Казахстане будет осуществляться через национальную платформу OQU с поэтапным стартом по регионам с 27 мая по 31 августа, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу eGov.

Сервис будет доступен через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile.

Для удобства граждан сервис также выведен на главные страницы портала eGov.kz и мобильного приложения eGov mobile. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо перейти на платформу oqu.edu.kz, авторизоваться через портал eGov или мобильное приложение eGov mobile, согласно видео инструкции, доступной по ссылке.

— Прием заявлений стартует поэтапно по регионам с 27 мая и продлится до 31 августа 2026 года. В первый класс принимаются дети, которым на 1 сентября текущего года исполнится 6 лет, а также дети, которым исполнится 6 лет до конца календарного года — по заявлению родителей, — отметили на сайте eGov.

График приема документов в 1- класс по регионам:

27 мая — 31 августа — г. Астана, область Абай, область Жетысу, Кызылординская область, Западно-Казахстанская область;

10 июня — 31 августа — г. Алматы, Акмолинская область, Актюбинская область, Жамбылская область, Восточно-Казахстанская область;

18 июня — 31 августа — Алматинская область, Костанайская область, Павлодарская область, Атырауская область, г. Шымкент;

29 июня — 31 августа — Туркестанская область, Мангистауская область, Карагандинская область, Северо-Казахстанская область, область Улытау

Напомним, прекращение деятельности ИП через приложение упростили в Казахстане.