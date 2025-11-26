Технологии ИИ для развития цифровой инфраструктуры внедряют в Мангистау

По данным областного управления цифровых технологий, с июля 2023 года в городе Актау и Мангистауском районе функционирует система «Сергек», основанная на технологиях искусственного интеллекта. Она обеспечивает общественную и дорожную безопасность. На сегодняшний день система включает 148 комплексов фото-видеофиксации и 402 камеры в общественных местах. Искусственный интеллект автоматически выявляет нарушения правил дорожного движения, распознает номерные знаки транспортных средств и передает сведения в правоохранительные органы, повышая эффективность выявления административных правонарушений.

Представители управления отмечают, что на территории области установлено более 58 тысяч видеокамер, обеспечивающих мониторинг безопасности во дворах, на дорогах, в школах, больницах и социальных объектах. Только в Актау действует 25 тысяч камер, из которых 18 тысяч уже интегрированы в центр оперативного управления. Для повышения качества обслуживания внедряются современные аналитические системы — Sergek VMS, Macroscop, Target AI. Эти решения сортируют и сохраняют видеоданные, ускоряя реакции оперативных служб.

— Сейчас ведется работа по подключению всех камер к единой национальной системе мониторинга. Из 36 тысяч камер, подключенных к центру управления, 14 тысяч установлены в школах. В 2025 году планируется внедрение аналитических алгоритмов на 600 камерах для распознавания лиц, выявления чрезвычайных ситуаций и контроля доступа, — сообщили в Центре общественных коммуникаций.

Отмечается, что основным каналом коммуникации с населением является единый контакт-центр «109», который с начала 2025 года принял более 38 тысяч обращений. Ежедневно поступает от 50 до 200 заявок и жалоб, 80% из которых решаются при первом звонке.

— Благодаря анализу данных с использованием технологий ИИ обрабатывается более 400 категорий обращений. Определены ТОП-15 наиболее частых вопросов, связанных с энергоснабжением, нехваткой воды, дорожной инфраструктурой, транспортом, благоустройством и другими сферами. Ход исполнения заявок находится на постоянном контроле, — поделились в Центре общественных коммуникаций.

В медицинских учреждениях области технологии искусственного интеллекта применяются для раннего выявления заболеваний и повышения точности диагностики. Внедрена система Cerebra AI — казахстанский стартап и международный конкурсный победитель. Система анализирует КТ-снимки головного мозга, автоматически определяет признаки инсульта и сокращает время принятия врачебных решений.

В сфере образования принят комплексный план внедрения технологий искусственного интеллекта, состоящий из четырёх этапов и направленный на формирование цифровых навыков у педагогов и учащихся: 1. Ознакомление и обучение инструментам ИИ. 2. Практика: проектные недели, хакатоны, школьные олимпиады. 3. Познавательная программа: выставки, круглые столы, видеоуроки в рамках недели искусственного интеллекта. 4. Итоговая оценка и анализ результатов.

При Молодежном ресурсном центре работает Mangystau IT Hub, где в 2024 году проведено около 80 мероприятий, а в 2025 году — уже более 50. Среди значимых проектов — инициатива по кибербезопасности «Кибер Тумар», киберспортивный турнир «Mangystau Cybercup», а также открытие кабинета 3D-печати для создания инженерных прототипов.

Также реализуется проект по прокладке ВОЛС (волоконно-оптической линии связи) по дну Каспийского моря по маршруту Актау–Сумгаит. Он укрепит цифровую независимость, устойчивость сети и транзитный потенциал Казахстана.

В области также внедряется единая инфраструктура управления беспилотниками (дронами).

— Система позволит контролировать экологическую ситуацию, наблюдать за состоянием дорог и строительных объектов, следить за благоустройством, применять технологии в сельском хозяйстве и исследовать труднодоступные территории. Дроны станут одним из наиболее перспективных направлений развития региона в ближайшие годы, — добавили в Центре общественных коммуникаций.

Кроме того, по поручению Президента страны в регионе активно продолжается общенациональная экологическая акция «Таза Қазақстан». С начала года в ней приняли участие 130 тыс. человек, высажено 30 757 деревьев, задействовано 1 735 единиц техники, вывезено 35 тыс. тонн мусора. После запуска удобного телеграм-чат-бота TazaQasBot на платформу Tazaqazaqstan.kz поступило 653 обращения, из которых 539 уже выполнено.