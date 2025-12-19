Технологии для снижения выбросов внедряют в 50 крупных компаниях Казахстана

Предприятия ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» и АО «Алматинские электрические станции» реализуют утвержденные Минэнерго дорожные карты, предусматривающие поэтапную модернизацию газоочистных систем, обновление электрофильтров, снижение выбросов оксида азота, серы и пыли, а также переход на более экологичные технологические решения, что подтверждает ориентир на устойчивое развитие и переход к более чистой энергетике.

На Экибастузскую ГРЭС-1 приходится 34% всех выбросов Павлодарской области. На ряде энергоблоков проведен капитальный ремонт электростатических фильтров, что позволило снизить концентрацию пыли с 400 мг/нм3, до 350 мг/нм3. Кроме того, за 2023–2025 гг. в санитарно-защитной зоне высажено около 23 тыс. саженцев, рекультивировано порядка 250 га золоотвала. За этот период общий объем инвестиций в меры по защите окружающей среды составил порядка 5 млрд тенге.

Также 8,8% выбросов в регионе формирует Экибастузская ГРЭС-2. Модернизация систем аспирации снизила выбросы на 2,57 тыс. тонн. Применение микроимпульсной технологии дополнительно позволит снизить концентрацию выбросов пыли. Также реализуется комплекс мер – пылеподавление золоотвалов, переработка сухой золы, озеленение и уход за зелеными насаждениями на территории промплощадки и поселка Солнечный. Объем запланированных инвестиций на 2025-2027 годы составляет 8,1 млрд тенге.

В общей доле выбросов загрязняющих веществ от промышленных предприятий города Алматы 83% занимает АО «Алматинские электрические станции». АлЭС реализует масштабную экологическую трансформацию — переход на газ. Это позволит снизить выбросы на ТЭЦ-2 на 93%, а на ТЭЦ-3 — на 88%. При этом полностью будут исключены выбросы пыли и оксидов серы, снизятся выбросы оксидов азота с 680 мг/нм3 до 35 мг/нм3 .

Аналогичная работа по модернизации и переводу на газ со снижением выбросов вредных веществ проводится на ТЭЦ-3. В результате здесь также будут полностью исключены выбросы пыли, оксидов серы и сокращены выбросы оксида азота. За последние два года затраты предприятия на охрану окружающей среды составили порядка 3,2 млрд тенге.

С вопросами и предложениями выступили представители общественных организаций.

Исполнительный директор Казахстанской ассоциации по управлению отходами «KazWaste» Вера Мустафина подняла вопрос утилизации опасных отходов.

Директор Научно-образовательного центра «Зеленая Академия» Бахыт Есекина инициировала дополнительные критерии для деятельности предприятий в декарбонизации. Также ею было предложено усилить взаимодействие с международными организациями для привлечения климатического финансирования на снижение выбросов и достижение углеродной нейтральности.

Председатель правления Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева призвала предприятия активизировать работу по борьбе с парниковым эффектом, внедрению ESG-принципов и снижению углеродного следа. Отмечено, что в городе Алматы уровень экологических стандартов сопоставим с европейскими показателями, что связано с высокой вовлеченностью граждан и развитием корпоративной социальной ответственности. В то же время отмечена необходимость усиления работы на отдельных теплоэнергетических объектах, входящих в группу «Самрук-Казына», и детальной проработки внедрения технологических решений.

В ходе заседания Совета по переходу к «зеленой экономике» при Президенте РК Премьер-министр Олжас Бектенов отметил необходимость ускоренного перехода на технологии «чистого угля».