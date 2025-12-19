Нужно ускоренно переходить на технологии «чистого угля» - Олжас Бектенов

Участие в заседании приняли руководство министерств экологии и природных ресурсов, энергетики, акимы Павлодарской области и города Алматы, руководители крупных энергетических предприятий и представители экспертной общественности.

Внимание уделено реализации поручений Главы государства по модернизации энергетической отрасли с переходом на наилучшие доступные техники и поэтапным внедрением отчетности устойчивого развития (ESG).

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил, что порядка 39% от общих выбросов загрязняющих веществ в РК дают предприятия энергетической отрасли. В разрезе регионов большая часть выбросов приходится на Павлодарскую область, где основными загрязнителями являются Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Кроме того, в городе Алматы сохраняется высокий уровень загрязнения воздуха.

О проводимой работе по сокращению эмиссий заслушаны доклады руководителей ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», АО «Алматинские электрические станции». В целях соблюдения принципов устойчивого развития на трех объектах внедряется автоматизированная система мониторинга (АСМ) эмиссий. Данные передаются в Минэкологии в режиме реального времени. Полное подключение планируется в 2026 году.

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов проинформировал об исполнении поручений Президента по использованию технологий «чистого угля». Так, наряду с модернизацией действующих объектов, ужесточены требования к новым запускаемым предприятиям, которые, согласно нормам Экологического кодекса, будут работать уже с учетом более строгих экологических стандартов.

- Президентом поставлены задачи по улучшению экологической обстановки в стране. В Концепции по переходу к «зеленой экономике» определены ключевые индикаторы по снижению загрязнения воздуха и переработке промышленных отходов. Вопрос стоит в правильной реализации тех задач, которые уже закреплены в стратегических документах. Это прямая задача всех ответственных госорганов и организаций. Каждое предприятие должно работать над сокращением эмиссий в окружающую среду и переработкой золошлаковых отходов, — отметил Олжас Бектенов.

Кроме того, Главой государства перед Правительством поставлена задача по коренной модернизации энергетической отрасли.

- Нужно ускоренно переходить на современные технологии «чистого угля». Это повысит эффективность работы угольных электростанций и снизит выбросы в окружающую среду. От угольной генерации мы не можем отойти – это объективная реальность, тем более с нашими запасами. Поэтому мы будем это использовать. При этом все энергопроизводящие мощности на угле должны соответствовать современным требованиям. Новые технологии дают практически нулевые выбросы при сжигании. Результатом каждой модернизации на энергоисточниках должно стать соответствие требованиям по минимальным выбросам. К этому надо стремиться и не отходить от этой генеральной линии. У нас впереди большие проекты по строительству трех ТЭЦ, по новым энергоблокам в Экибастузе, поэтому все эти новые проекты однозначно будут реализовываться по совершенно новым требованиям, с нулевыми выбросами, — подчеркнул Премьер-министр.

С вопросами и предложениями выступили представители общественных организаций исполнительный директор Казахстанской ассоциации по управлению отходами «KazWaste» Вера Мустафина, директор Научно-образовательного центра «Зеленая Академия» Бахыт Есекина председатель правления Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева.

По итогам совещания Премьер-министр Олжас Бектенов поручил принять меры по ускоренному переходу на современные технологии «чистого угля». При реализации проектов по строительству тепловых электроцентралей в г. Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск должно быть обеспечено только применение чистых технологий.

В части цифровизации энергосектора Министерству энергетики поручено изучить передовые технологии ИИ, а также имеющиеся отечественные цифровые решения для применения в отрасли.

Кроме того, поручено провести инвентаризацию всех промышленных отходов с последующим вовлечением всех отходов во вторичный оборот путем внедрения современных технологий переработки и утилизации.