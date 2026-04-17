Технологии без границ: в Пекине обсудили развитие ИИ и сотрудничество с Казахстаном

Масштаб столичного ИИ-сектора представила генеральный секретарь Глобального альянса городов цифровой экономики Ю Цзин. В Пекине базируется более 2500 профильных компаний, а объем ключевого сегмента отрасли достиг 450 млрд юаней (около $66 млрд). По словам спикера, 223 крупные модели уже прошли регистрацию в Центральном управлении по делам киберпространства КНР, что составляет более 40% от общего числа по стране.

Для стимулирования индустрии столичные власти применяют адресные меры поддержки. Государство субсидирует до 50% затрат на вычислительные мощности и внедряет систему ваучеров со скидкой до 30% для малого и среднего бизнеса. Важное внимание уделяется созданию качественных дата-сетов, которые должны стать фундаментом для обучения новых генераций нейросетей.

Старший научный сотрудник пекинской госкомпании цифрового интеллекта BEDI Доу Дэцзин отметил, что на фоне трансформации мировой экономики развивающиеся рынки демонстрируют наиболее динамичный рост. По его словам, в этих условиях глобализация ИИ сопряжена с вызовами адаптации технологий под локальные сценарии, обеспечения комплаенса и регулирования трансграничных потоков данных.

Пьер Мирочников Адре, заместитель председателя совета директоров Торговой палаты Китай — Бенилюкс, акцентировал внимание на роли Казахстана и стран Юго-Восточной Азии как перспективных направлений для китайских ИИ разработок.

— Прямой выход на эти рынки часто осложнен культурными и административными барьерами. В этой конфигурации Европа может выступать в роли «мягкой посадочной площадки», предлагая регуляторные механизмы и высокие стандарты доверия, — добавил он.

Представитель Глобального альянса городов цифровой экономики в комментарии собственному корреспонденту агентства Kazinform подтвердил намерения организации расширять партнерство с Казахстаном.

— В этом году запланирован ряд совместных мероприятий. Летом ожидается участие казахстанской делегации в масштабном технологическом форуме в Китае, а осенью — визит руководителей ведущих ИТ-компаний КНР на форум Digital Bridge в Казахстане, — отметил он.

Ранее мы писали, что Китай планирует развивать онлайн-торговлю с помощью ИИ.