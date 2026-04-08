    19:40, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Китай планирует развивать онлайн-торговлю с помощью ИИ

    Министерство коммерции КНР опубликовало меры по развитию электронной коммерции, призванные ускорить внедрение искусственного интеллекта в сегмент онлайн-торговли, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на China Daily.

    Китай планирует развивать онлайн-торговлю с помощью ИИ
    Фото: Xinhua

    Новый регламент официально закрепляет приоритет развития модели «ИИ плюс электронная коммерция». Регулятор рекомендует лидерам рынка увеличить расходы на НИОКР, использовать нейросети для персонализации потребительского опыта, снижения транзакционных и логистических издержек.

    — Китай удерживает статус крупнейшего в мире рынка онлайн-ритейла на протяжении 13 лет. Сегодня отрасль объединяет 26 миллионов отечественных продавцов и обслуживает 3,2 миллиарда потребителей по всему миру, — подчеркнули в департаменте электронной коммерции министерства

    Важной частью новой стратегии является развитие трансграничной электронной коммерции. Документ призывает компании создавать зарубежные базы прямых закупок, расширять импорт продукции и создавать «прямые коридоры» для выхода товаров со всего мира на китайский рынок.

    Отраслевые аналитики считают, что переход к ИИ-моделям сделает онлайн-шопинг более точечным и эффективным. Этот шаг также подтверждает стратегический курс КНР на интеграцию глобального бизнеса в национальную цифровую экономику.

    Ранее мы писали, что Китай усиливает регулирование стриминговых продаж и онлайн-торговли.

    Теги:
    Китай Торговля Искусственный интеллект Мировые новости
    Берик Табынбаев
