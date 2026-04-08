Китай планирует развивать онлайн-торговлю с помощью ИИ
Министерство коммерции КНР опубликовало меры по развитию электронной коммерции, призванные ускорить внедрение искусственного интеллекта в сегмент онлайн-торговли, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на China Daily.
Новый регламент официально закрепляет приоритет развития модели «ИИ плюс электронная коммерция». Регулятор рекомендует лидерам рынка увеличить расходы на НИОКР, использовать нейросети для персонализации потребительского опыта, снижения транзакционных и логистических издержек.
— Китай удерживает статус крупнейшего в мире рынка онлайн-ритейла на протяжении 13 лет. Сегодня отрасль объединяет 26 миллионов отечественных продавцов и обслуживает 3,2 миллиарда потребителей по всему миру, — подчеркнули в департаменте электронной коммерции министерства
Важной частью новой стратегии является развитие трансграничной электронной коммерции. Документ призывает компании создавать зарубежные базы прямых закупок, расширять импорт продукции и создавать «прямые коридоры» для выхода товаров со всего мира на китайский рынок.
Отраслевые аналитики считают, что переход к ИИ-моделям сделает онлайн-шопинг более точечным и эффективным. Этот шаг также подтверждает стратегический курс КНР на интеграцию глобального бизнеса в национальную цифровую экономику.
