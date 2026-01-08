Китай усиливает регулирование стриминговых продаж и онлайн-торговли

Документы, совместно опубликованные Государственным управлением по регулированию рынка КНР и Государственной канцелярией интернет-информации КНР, устанавливают новые юридические обязательства и поведенческие ограничения для участников цифровой торговли и стримингового бизнеса.

Согласно новым правилам, операторам студий прямых трансляций на стриминговых платформах и маркетологам запрещается распространять ложную рекламу, заниматься коммерческой диффамацией и реализовывать незаконные товары или услуги.

В случае нарушений правил предусматриваются наказания в виде предупреждения, ограничения функционала, ограничения трафика, приостановки трансляций, временного запрета на ведение стримов, закрытия аккаунтов, запрета на повторную регистрацию, внесения в черный список и применения иных предусмотренных законом мер.

Отдельно указывается, что при использовании в стриминговой электронной коммерции изображений или видеоматериалов с цифровыми персонажами или виртуальными ведущими, созданными с помощью искусственного интеллекта, должна осуществляться соответствующая маркировка и четкое информирование об этом потребителей.

Другой нормативный акт посвящен регулированию деятельности онлайн-платформ электронной коммерции. Его цель состоит в поддержании упорядоченного функционирования рынка интернет-торговли и защите законных прав и интересов продавцов и потребителей.

В соответствии с документом, платформам запрещается использовать внутренние правила для введения необоснованных ограничений на коммерческую деятельность размещенных на них торговцев или взимания необоснованных сборов. Также вводятся ограничения на практику ущемления прав потребителей, включая ценовую дискриминацию на основе анализа пользовательских данных и одностороннее изменение условий членства.

Для обеспечения эффективного исполнения новых требований регуляторы намерены усилить межведомственное взаимодействие за счет обмена информацией и проведения совместных консультаций. Онлайн-платформам рекомендовано проводить внутреннюю оценку и на регулярной основе публиковать отчеты о соблюдении нормативных требований.

Документы вступят в силу 1 февраля 2026 года.

Ранее мы писали, что Китай вводит новые правила для маркетплейсов.