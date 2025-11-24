РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:05, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Техника, реагенты и контроль дорог: как Шымкент готовится к зиме

    Первую серьезную проверку на готовность коммунальным службам предстоит пройти уже в начале декабря, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: управление развития комфортной городской среды

    Пока дневные температуры держатся на уровне +15…+17 градусов, а ночные — около +2…+5. В профильном управлении заверяют, что город сформировал запасы противогололедных материалов, чтобы избежать транспортного коллапса при резком ухудшении погоды.

    В Шымкенте насчитывается 443 магистральные улицы общей протяженностью 891 километр. Санитарную и механическую очистку улично-дорожной сети выполняют пять организаций в рамках государственно-частного партнерства.

    К зимнему периоду подготовлено 243 единицы специализированной техники. В период снегопадов для ежедневной уборки центральных улиц планируется привлекать около 2 000 работников подрядных организаций.

    Фото: управление развития комфортной городской среды

    Для предотвращения гололеда сформированы запасы инертных материалов:

    • песок — 25 000 м³,
    • соль — 15 000 тонн.

    В среднем на каждый район города приходится около 5 000 м³ песка и 3 000 тонн соли.

    — Дополнительно в этом году, согласно заключенным договорам, инертные материалы были закуплены государственно-частными партнерами. Места для складирования и вывоза снега определены и согласованы с районными акиматами. В период обильных снегопадов очистка улиц будет проводится в тесном взаимодействии с подразделениями полиции, — сообщили в управлении развития комфортной городской среды.

    Состояние улично-дорожной сети отслеживается через систему видеонаблюдения, которая позволяет выявлять опасные участки и формировать приоритетные маршруты для спецтехники.

    — Совместно с дорожно-патрульной полицией формируются колонны коммунальной техники, что позволит быстро и безопасно очищать магистрали в часы пик и в сложных погодных условиях. Все мероприятия по уборке и содержанию улиц в зимний период находятся на контроле управления развития комфортной городской среды, — подчеркнули в ведомстве.

    Фото: управление развития комфортной городской среды

    Ранее сообщалось, как соседняя Туркестанская область готовится к борьбе с гололедом и снежными заторами, какие запасы инертных материалов сформированы в регионе и какие выявлены недостатки.

    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
