Как Туркестанская область готовится к борьбе с гололедом и снежными заторами

Общая протяженность автомобильных дорог в Туркестанской области составляет 17 692 километра, включая:

678 км — республиканских дорог;

3 983 км — областных;

1 726 км — районных;

11 305 км — улиц населенных пунктов.

Для обеспечения безопасного движения в зимний период будет проведена своевременная очистка от снега и обработка дорог для предотвращения гололеда. Для этого на всех дорогах будет использовано 15 700 м³ песка и 4 837 тонн соли.

Техника и ресурсы

Для выполнения зимних работ будет задействовано 192 единицы техники и 954 человека персонала. Также заключены контракты с автозаправочными станциям на поставку 211 тонн дизельного топлива и 56 тонн бензина.

На республиканских дорогах планируют задействовать 69 единиц техники, расходные материалы: 3 977 тонн соли, 9 600 м³ песка, 197 тонн дизеля, 46 тонн бензина и 90 тонн угля.

На областных дорогах задействуют 123 единицы техники, а для обработки дорог будут использованы 6 100 м³ песка, 860 тонн соли, 14,3 тонны дизеля, 10 100 тонн бензина и 70 тонн угля.

— Подготовка к зиме в Туркестанской области идет полным ходом, необходимые ресурсы для обеспечения безопасности дорожного движения уже собраны. Ведется постоянная работа по устранению рисков и обеспечению бесперебойной транспортной связи в регионе, — отметили в областном акимате.

Проверка готовности и пункты обогрева

Особое внимание уделено подготовке пунктов обогрева для водителей, которые могут оказаться в сложных погодных условиях.

Для обеспечения безопасности была проведена комиссионная проверка готовности Туркестанского филиала АО «НК «КазАвтоЖол» и ГКП «Оңтүстік жолдары» к зимнему периоду.

— В связи с наступлением зимнего сезона вопросы содержания автомобильных дорог в надлежащем состоянии находятся под особым контролем. Для этого были созданы специальные комиссии, которые при участии государственных органов и дорожных организаций проводят проверки хода подготовительных работ, — сообщили в ДЧС региона.

Проверка охватывает:

наличие противогололедных материалов (соль, песок);

состояние и готовность спецтехники;

подготовленность водителей и механизаторов к зимним условиям.

Кроме того, была проведена оценка материально-технического оснащения пунктов обогрева, включая запасы топлива и продовольствия.

По итогам было установлено, что в целом дорожные службы готовы к зимнему сезону, но в некоторых районах выявлены недостатки. Это касается, в первую очередь, нехватки техники и запасов материалов.

— Проверки будут проводиться регулярно, так как это важный механизм для обеспечения безопасности движения зимой и предотвращения чрезвычайных ситуаций, — добавили в ведомстве.

Корреспонденты Kazinform ранее сообщали, как готовят дороги к зимнему периоду в Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.