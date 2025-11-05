Как Туркестанская область готовится к борьбе с гололедом и снежными заторами
Чтобы избежать транспортных коллапсов и обеспечить безопасность на дорогах в зимний период, в регионе сформированы запасы инертных материалов, заключены контракты с АЗС на поставку топлива, передает корреспондент агентства Kazinform.
Общая протяженность автомобильных дорог в Туркестанской области составляет 17 692 километра, включая:
- 678 км — республиканских дорог;
- 3 983 км — областных;
- 1 726 км — районных;
- 11 305 км — улиц населенных пунктов.
Для обеспечения безопасного движения в зимний период будет проведена своевременная очистка от снега и обработка дорог для предотвращения гололеда. Для этого на всех дорогах будет использовано 15 700 м³ песка и 4 837 тонн соли.
Техника и ресурсы
Для выполнения зимних работ будет задействовано 192 единицы техники и 954 человека персонала. Также заключены контракты с автозаправочными станциям на поставку 211 тонн дизельного топлива и 56 тонн бензина.
На республиканских дорогах планируют задействовать 69 единиц техники, расходные материалы: 3 977 тонн соли, 9 600 м³ песка, 197 тонн дизеля, 46 тонн бензина и 90 тонн угля.
На областных дорогах задействуют 123 единицы техники, а для обработки дорог будут использованы 6 100 м³ песка, 860 тонн соли, 14,3 тонны дизеля, 10 100 тонн бензина и 70 тонн угля.
— Подготовка к зиме в Туркестанской области идет полным ходом, необходимые ресурсы для обеспечения безопасности дорожного движения уже собраны. Ведется постоянная работа по устранению рисков и обеспечению бесперебойной транспортной связи в регионе, — отметили в областном акимате.
Проверка готовности и пункты обогрева
Особое внимание уделено подготовке пунктов обогрева для водителей, которые могут оказаться в сложных погодных условиях.
Для обеспечения безопасности была проведена комиссионная проверка готовности Туркестанского филиала АО «НК «КазАвтоЖол» и ГКП «Оңтүстік жолдары» к зимнему периоду.
— В связи с наступлением зимнего сезона вопросы содержания автомобильных дорог в надлежащем состоянии находятся под особым контролем. Для этого были созданы специальные комиссии, которые при участии государственных органов и дорожных организаций проводят проверки хода подготовительных работ, — сообщили в ДЧС региона.
Проверка охватывает:
- наличие противогололедных материалов (соль, песок);
- состояние и готовность спецтехники;
- подготовленность водителей и механизаторов к зимним условиям.
Кроме того, была проведена оценка материально-технического оснащения пунктов обогрева, включая запасы топлива и продовольствия.
По итогам было установлено, что в целом дорожные службы готовы к зимнему сезону, но в некоторых районах выявлены недостатки. Это касается, в первую очередь, нехватки техники и запасов материалов.
— Проверки будут проводиться регулярно, так как это важный механизм для обеспечения безопасности движения зимой и предотвращения чрезвычайных ситуаций, — добавили в ведомстве.
Корреспонденты Kazinform ранее сообщали, как готовят дороги к зимнему периоду в Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.