Тегеран устанавливает пошлины и ограничения за проход через Ормузский пролив

Новый регламент запрещает проход судам, связанным с США, Израилем или странами, ранее вводившими односторонние санкции против Ирана. Оплату пошлин будут требовать в риалах.

Ранее, после начала американо-израильской операции, Иран перекрыл пролив, и коммерческие суда неоднократно подвергались атакам беспилотников. С 25 марта проход разрешен только «дружественным» странам, включая Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан.

Напомним, 22 марта Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива. Он предупредил, что вооруженные силы США ударят по объектам, если пролив не откроют для судоходства.

Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового потребления нефти (около 20 млн баррелей в день), имеет стратегическое значение с точки зрения нефтяных поставок, однако движение в этом проливе практически остановилось.

21 марта Соединенные Штаты разрешили проведение операций по продаже и транспортировке иранской нефти, которая была погружена на танкеры до 20 марта. Соответствующее решение закреплено в генеральной лицензии, опубликованной Управлением по контролю за иностранными активами.

Ормузский пролив — стратегически важный маршрут для мировой энергетики: по нему транспортируется около пятой части всей нефти и значительные объемы газа из Катара. Любое нарушение этого пути сразу отражается на ценах на энергоресурсы: экспортеры получают дополнительный доход, тогда как импортеры сталкиваются с ростом инфляции, подорожанием топлива и повышением экономических рисков. Какими дивидендами и угрозами кризис на Ближнем Востоке обернется для Казахстана — в материале корреспондента Kazinform.